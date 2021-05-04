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Evlere tırmanarak giren hırsız tutuklandı

Adana’da 2 eve tırmanarak girip cep telefonu, para ve değerli eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Asayiş 04.05.2021, 09:49
Evlere tırmanarak giren hırsız tutuklandı

Adana’da 2 eve tırmanarak girip cep telefonu, para ve değerli eşya çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 18 Eylül 2020’de merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde yaşayan Vael H., uyandıktan sonra evdeki 2 cep telefonunun ve cüzdanındaki bin lirasının çalındığını fark etti. Vael H.’nin ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelinin Yasin Ş. olduğunu tespit etti. Yasin Ş.’nin yakın zamanda da Fevzipaşa Mahallesi’ndeki başka bir evden aynı yöntemle bir cep telefonu, 500 TL de para çaldığını saptadı. Yasin Ş.’nin, iki eve de demir şebekelerden tırmandığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis, şüpheli Yasin Ş.’yi, adresine yaptığı baskında yakaladı. Emniyete götürülen şüphelinin, kamera görüntülerindeki kişinin kendisi olduğunu ancak hırsızlık olaylarını gerçekleştirmediğini öne sürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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