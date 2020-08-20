Evlere dadanan şahıs yakayı ele verdi
KOCAELİ’NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE GİRDİĞİ 2 EVDEN ELEKTRONİK CİHAZ, KURU SIKI TABANCA VE ZİYNET EŞYASI ÇALAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde girdiği 2 evden elektronik cihaz, kuru sıkı tabanca ve ziynet eşyası çalan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 2 farklı eve giren bir şahıs 2 adet dizüstü bilgisayar, ziynet eşyası ve 1 adet kuru sıkı tabanca çaldı. Evlerine hırsız girdiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemeler neticesinde, 2 evi soyan şahsın da B.B. olduğu öğrenildi.
Ekipler tarafından kimliği tespit edilen B.B.’nin yakalanması için İstanbul’da operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda B.B. yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen B.B.’nin 10 farklı suç kaydının olduğu tespit edildi. Şahıs emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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