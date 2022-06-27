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Evlerde uyuşturucu yetiştirenlere polis baskını

Gaziantep polisi, uyuşturucu tarlasına dönüştürülen 4 adrese operasyon düzenledi.

Asayiş 27.06.2022, 11:59
Evlerde uyuşturucu yetiştirenlere polis baskını

Gaziantep polisi, uyuşturucu tarlasına dönüştürülen 4 adrese operasyon düzenledi.

Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon çerçevesinde evlerin bazı bölümlerinde ekili halde 175 kök kenevir bitkisi, 78 gram esrar, 30 gram metamfetamin ve bir adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili 15 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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