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Evlenmek vaadiyle kaçan genç kız ailesine teslim edildi
GİRESUN’UN GÖRELE İLÇESİNDE YAKLAŞIK BİR HAFTA ÖNCE SEVGİLİSİYLE KAÇTIĞI ÖĞRENİLEN 15 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ JANDARMA TARAFINDAN BULUNARAK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.
Asayiş 23.10.2020, 14:11
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Giresun’un Görele ilçesinde yaklaşık bir hafta önce sevgilisiyle kaçtığı öğrenilen 15 yaşındaki genç kız jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin Beşirli Köyü’nde Gülseren A., İlçe Jandarma Komutanlığı’nı arayarak köye ekmek dağıtımı yapan 27 yaşındaki Ahmet D. isimli şahsın aracı ile kızı Tuğba A.’yı kaçırdığı ihbarında bulundu.
Yapılan ihbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, 15 yaşındaki Tuğba A. ile Ahmet D.’nin bir yayla evinde saklandıklarını tespit etti. Tuğba A . ile Ahmet D’nin evlenmek maksadıyla kaçtıkları öğrenilirken, 15 yaşındaki Tuğba A. ailesine teslim edildi. Ahmet D. adli işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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