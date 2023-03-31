Evlenmek istemeyen genç kızın kardeşini öldüren sanığın babası tutuklandı

Çorum’da evlenme teklifini üniversite okuyacağını söyleyerek reddeden genç kızın kardeşini silahla vurarak öldürmekten tutuklu yargılanan şahsın babası da tutuklandı.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına olay anına ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntü delil olarak girdi. Görüntüde Ahmet Özkarslı’nın (26) babası tutuksuz sanık Mehmet Özkarslı’nın ölen Mehmet İçöz’e (21) sopa ile vurduğu görüldü. Mahkeme heyeti, kamera görüntüleri, sopa parçasının bulunması ve sanığın kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle Mehmet Özkarslı’nın tutuklanmasına karar verdi.

Geçtiğimiz yıl Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı bağlı Kavşut köyünde esnaf olan Ahmet Özkarslı (26), Şerife İçöz’ü (19) ailesinden istedi. Şerife İçöz, üniversitede okumak istediğini belirterek, evlenmek istemediğini söyledi. Bu nedenle iki aile arasında husumet oluştu. 18 Ekim 2022’de Şerife İçöz’ün ağabeyi Mustafa İçöz ile Ahmet Özkarslı ve babası Mehmet Özkarslı arasında köy meydanında tartışma çıktı. Ahmet Özkarslı, tabancayı çıkarıp Mustafa İçöz’e ateş etti. Ağır yaralanan genç, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet Özkarslı tutuklanırken, babası ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ahmet Özkarslı hakkında ‘kasten öldürme’, Mehmet Özkarslı hakkında ise ‘öldürmeye azmettirme’ suçlarından müebbet hapis talebiyle dava açıldı.