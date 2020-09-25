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Evlenmek istediği kızın annesini öldürdü

UŞAK'TA BİR KİŞİ, EVLENMEK İSTEDİĞİ KIZIN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

Asayiş 25.09.2020, 14:12
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Evlenmek istediği kızın annesini öldürdü

Uşak’ta bir şahıs, evlenmek istediği ancak buna onay vermeyen kızın annesini öldürerek kayıplara karıştı.

Olay, Uşak’ın Ünalan Mahallesi Barbaros Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Afgan uyruklu Muhammet Fahim Kaderi (23), evlenmek istediği Afgan uyruklu Z.K.’nin (16) evine gitti. Evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı Muhammet Fahim Kaderi ile Z.K.’nin annesi Mahsume Kanbere (38) arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bıraktı. Kaderi, yanında getirdiği bıçakla Mahsume Kanbere’yi karnından bıçaklayarak evden kaçtı.

İhbarlar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Kanbere’yi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kanbere, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçan Muhammet Fahim Kaderi’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan, Muhammet Fahim Kaderi’nin Z.K.’yi ailesinden istediği ancak ailenin buna olumsuz cevap verdiği iddia edildi.

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