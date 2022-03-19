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Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 929’uncu gününde yoğun kar yağışı altında sürerken, iki ailenin daha nöbete katılımıyla birlikte sayı 272’ye yükseldi.

Asayiş 19.03.2022, 12:53
Evlat nöbetine 2 aile daha katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 929’uncu gününde yoğun kar yağışı altında sürerken, iki ailenin daha nöbete katılımıyla birlikte sayı 272’ye yükseldi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 929. gününde de yoğun kar yağışı altında devam ediyor. 2012 yılında 17 yaşındayken okula çıkıyorum diyerek bir daha kendisinden haber alınamayan Veysi Diri’nin babası Şehymus ile ablası Ceylan Diri nöbete katıldı.

“Annem iki kez intihara kalkıştı”

Kardeşinin 17 yaşındayken terör örgütü PKK mensuplarınca okulda kandırılıp dağa kaçırıldığı belirten abla Diri, “Yalvarırım sana gel. Babamın ve annemin kısaca ailemin psikolojisi alt üst oldu. Hepimiz destek alıyoruz. Annem iki kez intihar girişiminde bulundu. Ben yanındaydım, onlara destek oldum. Ablam da aynı şekilde. Yalvarırım sana neredeysen dön gel” diye seslendi.

2016 yılında 24 yaşındayken üniversiteye hazırlık için gittiği kurstan bir daha dönmeyen ve terör örgütü PKK’lılar tarafından zorla dağa kaçırılan Sadrettin Danış’ın annesi Hatun Danış da eyleme katılarak oğluna çağrıda bulundu.

“Çok gençti, okula gitti ve bir daha da haber alamadık”

Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne Hatun Danış, “Biz hasta olduk, bir an önce evine gel. Okuldaydı sonra aniden kayboldu. Biz haber alamadık. Çok gençti, okula gitti. Bir daha da haber alamadık. Hasretinden biz hasta olduk. Nasıl gittiğini bilmiyorum. Biz köydeydik, o merkezde kalıyordu. Sadece istiyoruz ki evine gelsin” ifadelerini kullandı.

“Bölücüler bine bölünecektir”

Ailelerin yoğun kar yağışı altında nöbete katılması ve açıklama yapmasının ardından bininci gün için çağrı yapan Süleyman Aydın da, evlat nöbetlerinin 929. güne girdiğini belirterek, “Yoğun kar yağışı altında evlat nöbeti tutan aileler olarak sonuna kadar devam ediyoruz. Asla anne ve babalar olarak yılmayacağız. Biz sonuna kadar bu evlatlarımızın mücadelesine devam edeceğiz. Bininci güne az kaldı, biz herkesten destek istiyoruz. Bölücüler bine bölünecektir inşallah ve biz sonuna kadar bu mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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