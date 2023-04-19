Evlat nöbetindeki Nurettin Ödümlü: “20 bayramdır evladıma hasretim”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat bekleyişi aralıksız sürüyor.

Siirt’ten Diyarbakır’a gelerek oturma eyleminde bulunan Nurettin Ödümlü, oğlu Yusuf’u 20 bayram görmediğini belirtti.

Evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Ödümlü, “Evladımı 10 sene önce HDP ve PKK’lılar gasp edip dağa götürdü. 10 senedir oğlumu görmüyorum. 20 bayramdır evladıma hasretim. Çocuklarımızı almadan bir yere gitmeyeceğiz. Sözde onlar (HDP) Kürtlerin hakkını savunuyor. Oysa ki binlerce gariban Kürt’ün kanına girmişler. Buradan devletinin menfaatini düşünen vatandaşlara seslenmek istiyorum. Allah aşkına HDP’ye oy vermeyin. Binlerce masum çocuğun aklına girip dağlara götürüyorlar. Kimse CHP ve HDP’ye oy vermesin. Oğlum sen kimin için dağa gittin? Gelin, devletimize teslim olun” dedi.