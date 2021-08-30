Evlat nöbetindeki gözü yaşlı anneden oğluna çağrı:

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 727’inci gününe girdi.

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 727’inci gününde de devam ediyor.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde dağa kaçırılan oğlu Eren Yalçın için 727 gündür evlat nöbetinde yer alan anne Fadime Aksu, 2’inci yıla girecekleri bugünlerde burada oturduklarını ve çocuklarını beklediklerini söyledi.

“Oğlumu HDP’liler kaçırdı”

Oğlunun dağa kaçırılmasından HDP Gebze İlçe Başkanlığı’ndan görevli bir şahsın sebep olduğunu belirten gözyaşlı anne Aksu, “Ben oğlumu bakkala ekmek almak için yolladım daha dönmedi. Akşam saat 17.00 sularında çıktım kendisini aramaya polis memurları çocuk şubesine müracaatta bulunmamı istediler. Daha sonra ben karakola giderek kayıp başvurunda bulundum. O günden bugüne hiçbir haber alamadım. Çocuğumu ne yaptıysa HDP Gebze ilçe binasında görevli Yılmaz isimli şahıs yaptı. Ben buradan Yılmaz’a sesleniyorum. Çocuğumun ölüsünü ya da dirisini istiyorum” dedi.

“Gelen annesine kavuşuyor oğlum, sende dön”

Gözyaşları içerisinde oğluna seslenen acılı anne Aksu, “Eren sana sesleniyorum yavrum. Bak enişten hasta ve ben de omuzumdaki yükleri kaldıramıyorum yavrum. Eğer bir parça anneni seviyorsan dön gel. Gelen annesine kavuşuyor oğlum, ne olur sen de dön gel ölmeden seni görmek istiyorum” diye konuştu.