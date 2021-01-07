Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı:

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti eylemi 493’ncı gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 492’nci gününde devam ediyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren ailelerden Salih Gökçe, 20 yaşındaki oğlu Ömer, 2015 yılında İstanbul’da inşaat işçisi olarak çalıştığı sırada terör örgütü PKK üyelerince kandırılarak Suriye’ye götürüldüğü söyledi.

“HDP demek iki ayaklı kurt demektir”

Oğlunun kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tuttuğunu anlatan baba Gökçe, “Ben oğlumu HDP’den istiyorum, HDP benim oğlumu götürdü. Benim oğlumun kaçırılmasından tek suçlu HDP’dir başka kimseyi tanımıyorum ve o yüzden burada oturuyorum. HDP’liler oğlumu kaçırdı PKK’ya para karşılığın da sattılar. Dağda PKK, şehirde de HDP var. Bizim çocuklarımızın üzerinden para kazanıyorlar. Ben çocuğumu HDP’den almadan buradan gitmem ve HDP demek iki ayaklı kurt demektir. Bir kurt sürünün içine girer karnını doyurur ve gider ama HDP 40 yıldır bu milletin başına bela olmuş” dedi.

Oğluna teslim olması çağrısında da bulunan baba Gökçe, “Ben 2 yıldır buraya gelip gidiyorum. Halimiz perişan ve oğlum çoluk çocuğu bıraktım geldim burada seni bekliyorum. Gel devletin şefkatli kollarına teslim ol. Sen geliyorsan gel, gelmiyorsan ise sana hakkımı helal etmem” diye konuştu.