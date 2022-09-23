Evlat nöbetindeki babadan oğluna çağrı: “Etrafına bak, HDP’li vekillerin çocukları var mı?”

Terör örgütü PKK ve ailelerin iddiasına göre HDP mağduru ailelerin Diyarbakır HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti bin 117’inci gününde.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 117’inci gününde de sürüyor. Van Gürpınar’dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul’da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbeti eylemini kararlılıkla sürdürüyor.

Oğlu Mikail Erdinç için eylemde olduğunu söyleyen baba Yusuf Erdinç, oğlunun İstanbul Marmara Üniversitesinde hukuk okuduğunu ve HDP’liler tarafından kaçırılarak götürülüp PKK’ya teslim edildiğini ileri sürdü. Oğluna seslenen Erdinç, “Oğlum, sen okumuş bir adamsın. Etrafına bak HDP’li vekillerin çocukları var mı? Senin elindeki kalemi kırdılar ve kalem yerine silah verdiler. Kime karşı? Bana karşı, askerlerimize karşı, devletimize karşı. Yazıklar olsun senin aklına, sen okumuş bir adamsın. Senin peşindeyim, bırak gel. 2015’teni beri peşini bırakmadım ve bırakmayacağımda” dedi.