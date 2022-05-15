banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

Son Dakika
CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı
CHP'den flaş Canan Kaftancıoğlu kararı
Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı
Trabzonspor şampiyonluk kupasını aldı
Domotex Turkey kapılarını açtı
Domotex Turkey kapılarını açtı
YÖK Başkanı Özvar müjdeyi verdi
YÖK Başkanı Özvar müjdeyi verdi

Evlat nöbetindeki baba Ömer Özkan: “Kızım seni bu devlettin parasıyla okuttum, dön gel”

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 986’ncı gününde devam ediyor.

Asayiş 15.05.2022, 15:22
Evlat nöbetindeki baba Ömer Özkan: “Kızım seni bu devlettin parasıyla okuttum, dön gel”

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 986’ncı gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 986’ncı gününde de devam ediyor.

“3 dönemdir buraya geliyorum”

Hatay’ın Antakya ilçesinden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde kızı Esra Özkan için eylemi sürdüren baba Ömer Özkan, 8 sene önce de HDP binasına geldiğini anımsatarak, belediye önünde çadır kurduklarını hatırlattı. O çadıra da katıldığını aktaran baba Özkan, “Ağabeyi iki dönemdir buraya geliyor. Bende bugün yine kızım için geldim. Kızım, ben seni bu devletin parasıyla okuttum, bu yaşa getirdim. Benim kafamda saç kalmadı, annen hasta. Kızım ne olur sesimizi duy, sesine hasret kaldık. Benim çocuğum için tek değil, bütün anne, babaların çocuklarını, dağa giden herkesin çocuklarının dönmesini istiyorum. Herkese çağrım şudur, hepsi buraya gelsin. 3 dönemdir buraya geliyorum. 13 dönemde olsa yine gelirim. Bütün ailelerde bizim gibi sağduyulu olup gelsinler” dedi.

“3 engelli çocuğumu bırakıp geliyorum”

2010 yılında kaçırılan oğlu Mahmut için nöbete devam eden anne Bedriye Uslu, kış ayından beridir evlat nöbetini sürdürdüğünü söyledi. Uslu, “Daha önce gelsem oğlumu orada öldürürler diye korkup gelmiyordum. Hiç haber alamdım. Ölü müdür, sağ mıdır bilmiyorum. 3 engelli çocuğumu bırakıp ara ara geliyorum. Evladım, evine dön, devlet sana zarar vermeyecek” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 37 68
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 36 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 37 45
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
20°
açık