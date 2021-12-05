Evlat nöbetindeki baba Nurettin Ödümlü, HDP’ye ateş püskürdü

Diyarbakır’da, evlat nöbetindeki ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti 826’ncı gününde kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 826’ncı gününde de sürüyor. Evladı Yusuf’un 2014’te 17 yaşındayken Siirt’in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü kaydeden Nurettin Ödümlü, çocuğuna teslim olması çağrısında bulundu.

“Siz, Müslüman değilsiniz”

HDP’lilerin evladını 2014’te kandırıp dağa götürdüğünü ifade eden acılı baba Ödümlü, HDP’lilere seslendi. Ödümlü, "Artık yeter, siz Allah’tan korkmuyor musunuz, bu kadar kan döktünüz ve hala da döküp destek veriyorsunuz. Yazıklar olsun size" dedi. "Siz Müslüman değilsiniz, bir damla kanın bedelini gidip hocalara sorun" diye devam eden Ödümlü, "Oğlum eğer beni duyuyorsan dayanacak halim kalmadı. Seni görmek istiyorum, seni çok özledik ve çok seviyoruz. Annen seni bekliyor, tüm evlatlar gelsin, yazık günah kimse kimseyi öldürmesin" ifadelerini kullandı.