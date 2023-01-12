Evlat nöbetindeki baba: “Çocuklarımız HDP il binasından götürüldü”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Farklı kentlerden 3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat direnişi bin 228’inci gününde de sürüyor.

Kızı Gülcan Biçer’in HDP aracılığıyla PKK’ya teslim edildiğini iddia eden baba Necmettin Biçer, çocuğunu almadan bir yere ayrılmayacağını belirtti.

HDP’lilerin il binasını terk etmesiyle çocuklarının kaçırılmasına aracı olduğunu ileri süren Biçer, “4 yıla yakındır biz kandilin şubesinin önünde oturma eylemi yapıyoruz. Diyarbakır anneleri ve babaları olarak biz burada eylemimizi sürdürmekte kararlıyız. En son çocuğumuz dağdan ininceye kadar evlat nöbetimizi sürdüreceğiz. HDP’liler buradan kaçıp gittiler. Bunların kaçması çocuklarımızın HDP il binasından götürülmesinin kanıtıdır. Adres bu binadır. Çocuklarımızı onların elinden almayana kadar buradan bir yere ayrılmayacağız” dedi.

Evladına ‘teslim ol’ çağrısında bulunan Biçer, “Dağda bulunan bütün çocuklarımıza seslenmek istiyorum. Gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Kesinlikle herhangi bir ceza verilmiyor. Bizim ülkemiz adaletli bir ülkedir. Çekinmeyin ve korkmayın. Kızım Gülcan eğer beni duyuyorsan hiç çekinme, zaman kaybetmeden güvenlik güçlerimize teslim ol” diye konuştu.