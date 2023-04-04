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Evlat nöbetindeki annenin yürek yakan sözleri!
Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat direnişi kararlılıkla sürüyor.
Asayiş 04.04.2023, 11:52
3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 310 gündür devam ediyor. Oğlu Ramazan'ın 1 Haziran 2015 tarihinde HDP tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren Mevlüde Üçdağ, çocuğunu almadan bir yere ayrılmayacağını ifade etti.