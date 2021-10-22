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Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe ‘teslim ol’ çağrısı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 781’inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne, oğluna Kürtçe ’teslim ol’ çağrısında bulundu.

Asayiş 22.10.2021, 13:28
Evlat nöbetindeki anneden oğluna Kürtçe ‘teslim ol’ çağrısı

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti 781’inci gününde de ilk günkü kararlılıkla sürerken, Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan anne, oğluna Kürtçe ’teslim ol’ çağrısında bulundu.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 781’inci gününde de sürüyor. 30 Ağustos 2019’da terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan Süleyman Çetinkaya için eylemde olan anne Fevziye Çetinkaya, Türkçe bilmediği için oğluna Kürtçe çağrıda bulundu.

HDP’lilerin oğlunu dağa kaçırdığını ve tek istediği şeyin oğluna kavuşmak olduğunu belirten anne Çetinkaya, “Oğlum kaç gel güvenlik güçlerine teslim ol. Bak oğlum orası ölüm yeridir. Seni öldürmek için götürmüşler ne olur kaç gel teslim ol” dedi.

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