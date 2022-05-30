Evlat nöbetindeki anneden HDP’lilere çağrı: “Orayı tercih ediyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 10001’inci gününde de devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafları ile HDP il binası önündeki çadırda nöbete devam eden aileler, çocuklarından gelecek haberi bekliyor. Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul’dan Diyarbakır’a gelerek 1001 gündür evlat nöbetinde olan anne İmmihan Nilifırka, 1000 günü geride bıraktıklarını anımsatarak 1001’inci günde de burada olduklarını ifade etti. 11 bin gün geçse de yine burada olacaklarını vurgulayan anne Nilifırka, “Evlatlarımızı, yavrularımızı almadan hiçbir yere gitmeyeceğiz. Ölmüşler mi, öldürülmüşleri mi, bilmiyoruz. Kanlı ellerini çocuklarımızın üstünden çeksin. Yavrularımızı bıraksınlar. Yavrularımız, ana kucağına gelsin. Türkiye Cumhuriyeti, bu topraklarda, bu bayrağın altında hep beraber yaşayalım” dedi.

“Ölüme kadar, iki elim onların yakasındadır”

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi’nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi’nin de örgüte destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi. Çiftçi, “Biz, evlatlarımızı HDP-PKK’dan istiyoruz. Evladımı bana versinler; evladım yerine kendi evlatlarını dağa götürüp bıraksınlar. Orayı tercih ediyorlarsa kendi çocuklarını göndersinler. Ölüme kadar, iki elim onların yakasındadır” şeklinde konuştu.