Evlat nöbetindeki anne Sevdet Demir: “Kendi rızan ile gelmezsen hakkımı helal etmiyorum”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 881. gününde de devam ederken, oğluna teslim olması için çağrıda bulunan acılı anne Sevdet Demir, “Oğlum kendi rızan ile gelmezsen sana hakkımı helal etmiyorum. Fırsatın var ise kaç gel” dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 881. gününde de sürüyor.

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde fırında çalışan oğlu Fatih Demir’in (24), 2015 yılında terör örgütünce dağa kaçırıldığını ifade eden anne Sevdet Demir (55), 881 gündür oturma eyleminde olduğunu söyledi.

“Evlatlarımızı HDP kaçırıp PKK’ya verdi”

7 yıldır oğlunu göremediğini, hasretine dayanamadığını belirten anne Demir, “Benim oğlumu HDP’liler kandırıp dağa kaçırdı PKK’lılara teslim ettiler. Hırsız bellidir ve HDP’liler yardımcı olup yol göstermez ise kimse evlatlarımızı götüremez. Benim oğlum 18 yaşındaydı ve Diyarbakır’ın yolunu dahi bilmiyordu. Oğlum çalışıyordu Diyarbakır’a gelmiyordu. HDP’liler ona yol gösterdiler ve götürüp teslim ettiler” ifadelerinde bulundu.

“Devlet size zarar vermez ve zarar verirse onlar verir”

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan anne Demir, “Kurban olayım oğlum beni görüyor ve duyuyorsan kaç gel teslim ol. Devlet adaletlidir, devlet size zarar vermez ve zarar verirse onlar verir. Onlar gavurdurlar. Oğlum kendi rızan ile gelmez isen sana hakkımı helal etmiyorum. Fırsatın var ise kaç gel” diye konuştu.