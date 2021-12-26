Evlat nöbetindeki anne Çağmar: “Çocuklarımızı o hainlerden kurtaracağız”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan ailelerin eylemi 847’inci gününde de sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan aile nöbeti 847’inci gününde devam ediyor. 23 yaşındayken Sakarya’da üniversite öğrencisi maliye bölümü okurken 4’üncü sınıfta HDP’liler tarafından kandırılarak dağa kaçırılan oğlu Yavuz için evlat nöbetine devam eden Sevgi Çağmar, evladına kavuşuncaya kadar nöbetini sürdüreceğini söyledi.

Oğlunun Sakarya’da üniversite okurken HDP tarafından kaçırıldığını, 3 yıla yakındır HDP İl Başkanlığı önünde mücadele verdiğini ifade eden Çağmar, anne ve babalar olarak çocuklarını hainlerden kurtaracaklarında kararlı olduklarını vurguladı. Herkesten destek beklediklerini yineleyen Çağmar, "Evlatlarımızı kurtaralım. Yavuz eğer beni görüyor veya duyuyorsan kaç gel ceza yok. Allah’ın izniyle Cumhurbaşkanımız ve İçişleri bakanımız bize destek veriyor ceza vermeyecekler. O cehennemden kurtaralım, anne ve baba hasretini bitirelim. Biz, burada acı çekiyoruz, kar kış demeden her gün buraya geliyorum. Allah rızası için herkes destek versin evladımızı kurtaralım” dedi.