Evlat nöbetindeki anne Aysel Artık: “Çocuklarımız ölmeden bize versinler”

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi bin 55’inci gününde. Bugüne kadar 303 ailenin katıldığı evlat nöbetinde, 37 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim olup, gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra ailelerine teslim edildi.

Hatay’ın Antakya ilçesinde ikamet eden ve 2015 yılında iş yerinden eve gittiği sırada bir daha kendisinden haber alınamayan Erhan Artık’ın annesi Aysel ile babası Ekrem Artık, HDP il binası önündeki eylemi kararlılıkla sürdürüyor. Anne Aysel Artık, “7 yıldır aramadığımız, sormadığımız yer kalmadı. Çocuklarımız dağdan gelene kadar eylemimiz sürecek. Buradan da ayrılmayacağız; bunda kararlıyız. Evlatlarımızı HDP ve PKK’dan istiyoruz. Çocuklarımız ölmeden bize versinler. Öldükten sonra ne yapacağız o evladı. Oğlum, beni görüyor ve duyuyorsan kurban olayım dön, gel” dedi.