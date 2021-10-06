Evlat nöbetindeki ailelerin sesine ses katılmaya devam ediyor: 237’nci aile eyleme katıldı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemine bir aile daha katıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 765’inci gününde de sürüyor. Evladını isteyen 237’nci aile direnişe katılarak eyleme başladı. 56 yaşındaki anne Zeliha Mingsar, 2010 yılında 22 yaşındayken İstanbul’da kaçırılan oğlu Erhan Mingsar’ı istemek için Kars’tan Diyarbakır’a gelerek eyleme katıldı. Oğlunun İstanbul’da çalıştığı sırada HDP tarafından kaçırıldığını iddia eden anne Mingsar, evladını HDP’den istediğini söyledi. Türkçe bilmediği için Kürtçe oğluna seslenen Mingsar, "Biz İstanbul’a gittik, babası aradı bulamadı. Babası daha sonra kayıp başvurusu yaptı. Ben buraya geldim çocuğumu istiyorum, bugüne kadar ne aradı ne sordu, HDP kaçırdı, okul okudu, İstanbul’da çalışıyordu. Gel teslim ol” dedi.

Evladına kavuşan anne Ayşegül Biçer ise dağdaki çocuklara teslim olmaları çağrısında bulunarak, "Hepimiz burada sizi bekliyoruz, Allah’ın izniyle devletin şefkatli kollarına teslim olacaksınız, annenler olarak buradan ayrılmayacak, sizi almadan buradan gitmeyeceğiz” diye konuştu.