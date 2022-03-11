Evlat nöbetindeki ailelerin Kılıçdaroğlu’na tepkisi sürüyor

PKK terör örgütünün kaçırdığı çocuklarına kavuşmak için HDP Diyarbakır binasının önünde evlat nöbeti tutan ailelerin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik tepkileri sürüyor. Evlat nöbetindeki aileler arasında bulunan Süleyman Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Otellerde Diyarbakır Anneleri’ne baskın yapacağına cesareti varsa HDP’li dostlarının kapısında bekleyen bizleri ziyaret etsin” sözleriyle isyan etti. Aydın, Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır Anneleri ve ailelerinin sorunlarını dinlemek için gelmediğini belirterek, “Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’a evlat nöbetindeki aileler için değil, HDP’li dostlarının ailelerini ziyaret etmeye geldi. Kemal Kılıçdaroğlu HDP il binasında evlat nöbeti tutan bizlere gelmemiştir.” ifadelerini kullandı. 3 yılı aşkın süredir evlat nöbeti tuttuklarını belirten Aydın, nöbetlerinden vazgeçmeyeceklerinin altını çizerek, “Biz onların dostlarının kapısından asla kalkmayacağız, dostları 14-15 yaşındaki çocuklarımızı dağa gönderip hiçbir açıklama yapamıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi terör örgütünün emrinin altına girmiş o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanımıza gelmeye yüzü yoktur. Buraya PKK’dan bizim çocuklarımızı istemediği için gelmedi. Yoksa ittifakları bozulurdu. HDP’li dostlarından izin alamadı. Bizim feryadımızı tüm dünya duydu, bir tek CHP duymadı” dedi.