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Evlat nöbetindeki ailelerin HDP önündeki eylemi 400’üncü gününde

ÇOCUKLARI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK MENSUPLARINCA DAĞA KAÇIRILAN AİLELERİN HDP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE BAŞLATTIĞI EVLAT NÖBETİ EYLEMİ 400’ÜNCÜ GÜNÜNE GİRDİ.

Asayiş 08.10.2020, 11:44
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Evlat nöbetindeki ailelerin HDP önündeki eylemi 400’üncü gününde

Çocukları terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti eylemi 400’üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 400’üncü gününde devam ediyor. Gaziantep’ten gelen Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabakılı (24) için HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine başladı. Oğlunun 2015 yılında acemi birliğini Ankara’da yaptığını,10 günlük dağıtım iznine geldiğini, usta birliğine Ağrı’ya giderken Tunceli’ni’ Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarınca Müslüm Altıntaş ile birlikte iki askeri otobüsten aldıklarını söyledi. 5 yıldır oğlundan haber haber alamadığını aktaran acılı anne, "Önce youtube atıyorlardı. Oradan görüp bakıyorduk. Ama 2 seneden beri hiç haber yok, youtube atmıyorlar. Benim oğlumu versinler. Oğlumun ne suçu vardı da aldılar? Suçu asker olmak mı, vatani görevini yapmaya gitmek mi? Burada 18 aile çocuğuna kavuştu, teslim oldu. Biz çok sevindik, çok mutlu oluyorum. Bu bir ümittir, Allah’tan ümit kesilmez. İnşallah benim oğlum da gelir. İnşallah benim oğlumu da zindanlardan çıkarırlar. Bütün annelerin evlatlarını bıraksınlar" dedi.

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