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Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 825’’inci gününde sürerken, terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Zübeyde’nin annesi Esmer Koç, “Ben HDP ve PKK’lı olmadığım için kızımı dağa kaçırdılar” dedi.

Asayiş 04.12.2021, 13:10
Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin evlat nöbeti 825’’inci gününde sürerken, terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen Zübeyde’nin annesi Esmer Koç, “Ben HDP ve PKK’lı olmadığım için kızımı dağa kaçırdılar” dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 825. gününde de devam ediyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2013’te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme katılan anne Esmer Koç, evladının yaşayıp yaşamadığını bilmediğini belirterek, kızını almadan eylemden vazgeçmeyeceğini söyledi.

“PKK ve HDP’li olmayacağım, ben devletimin yanındayım”

2 yıldan fazladır evlat nöbetinde olduğunu aktaran anne Koç, "HDP ve PKK’nın milisleri kızımı kandırıp PKK’ya verdiler. 8 yıldır aramadığım ve sormadığım kapı kalmadı. Öldü mü kaldı mı bilmiyorum. Ben evladımı istiyorum, onun için buradayım. Ben HDP ve PKK’lı olmadığım için benim kızımı kaçırdılar. Ama PKK ve HDP’li olmayacağım, ben devletimin yanındayım ve İnşallah al bayrağımın altında öleceğim” dedi.

Kızına teslim ol çağrısı yaptı

Kızı Zübeyde’ye teslim olması için çağrıda bulunan acılı anne Koç, “Kızım Zübeyde sen beni görüyor ve duyuyorsan gel. Gel her yerde asker, polis ve devletimiz var, gel teslim ol. Orası senin yerin değil" diye konuştu.

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