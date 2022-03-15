Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi kararlılıkla sürüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 925. gününde. 3 yıla yakındır eylemini kararlı bir şekilde devam eden baba Yusuf Erdinç, “HDP’liler oğlumu kaçırdı PKK’ya teslim etti. Oğlum avukat olacaktı, elindeki kalemi aldılar silah verdiler” dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 925. gününde sürüyor.

Aileler, çocuklarına kavuşmak için kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürüyor. Van Gürpınar’dan gelen Yusuf Erdinç, İstanbul’da 2015 yılında hukuk fakültesi bölümü öğrencisiyken iddiaya göre, kandırılarak dağa götürülen oğlu Mikail Erdinç için evlat nöbetine devam ediyor.

“HDP’liler kaçırdı, PKK’ya teslim etti”

Evladını almadan eyleme son vermeyeceğini kaydeden baba Erdinç, oğluna ’teslim ol’ çağrısı yaparak, “Oğlum İstanbul Marmara Üniversitesinde hukuk okuyordu, HDP’liler kaçırdı PKK’ya teslim etti. Oğlum avukat olacaktı, elindeki kalemi aldılar silah verdiler. Ben buradan oğlumu çağırıyorum, 2015’ten bu yana senin peşindeyim, biz ipucu bulamadık. Orası senin yerin değil, senin yerin Türkiye Cumhuriyeti. Senin yerin orası değil senin yerin benim yanımdır, sen gelmeyene kadar bu çadırı terk etmeyeceğim. Gel güvenlik güçlerine teslim ol” dedi.