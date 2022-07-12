Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 43’üncü gününde

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 43’üncü gününe girdi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 43’üncü gününe girdi. Buruk bayram geçiren aileler, evlatlarının yolunu gözlüyor. Oturma eylemini kararlılıkla sürdüren ailelerden baba Nihat Aydın, oğlu Mehmet’tin 7 yıl önce 13 yaşındayken HDP tarafından kandırılıp dağa kaçırıldığını belirterek eylemlerine büyük bir kararlılıkla devam ettiklerini söyledi. Baba Aydın, “3 yıla yakındır çocuklarımızı HDP’den istiyoruz. Yasımız var gibi, çocuğumuz yok burada onlardan haber alamıyoruz. Bir haber almış olabilseydik, daha mutlu olurduk. İnşallah bundan sonra devletimizin gücüyle bir haber alabileceğiz, eğer çocuklarımız bizi görebiliyor veya duyabiliyorsa, gelip güvenlik güçlerine teslim olsunlar. Bizimde hasretimiz bitsin diğer anne ve babalar gibi sevinelim, hiçbir çocuğun dağda kalmasını istemiyoruz. İnşallah Allah’ın izniyle çocuklarımıza kavuşuruz ve bu dertler biter başımızdan” dedi.