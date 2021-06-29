Evlat nöbetindeki ailelerden direnişi 666’ıncı gününde de devam ediyor

HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 666’ıncı gününe girerken, aileler adına basın açıklaması yapan evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, “Bizim burada amacımız sadece çocuklarımızı istemektir. 8-9 yaşındaki çocukları kandırmışlar dağa götürmüşler. Biz buraya gelmeyelim de nereye gidelim? Ha HDP ha PKK değişen bir şey yoktur” dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 666’ıncı gününde de devam ediyor. 5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan (20) için 9 Eylül 2019’dan beri HDP il binası önünde oturma eylemini sürdüren Diyarbakırlı Süleyman Aydın, aileler ile birlikte HDP il binası önünde 6669’ıncı gün ile ilgili basın açıklaması yaptı.

“Ha HDP ha PKK değişen bir şey yoktur”

Bu sıcak altında eylemlerini tüm kararlılıkla sürdürdüklerini ve çocuklarını HDP’den istediklerini belirten Baba Aydın, "Sonuna kadar HDP ile mücadelemize devam edeceğiz. HDP artık çocuklarımızı kandırıp dağa gönderemiyor. Buradaki eylemimizden rahatsızlık duyuyorlar. Sonuna kadar mücadelemiz sürecek. Anne ve babalar olarak muhalefet partilerine sesleniyoruz, siz evlat sahibi değil misiniz? Neden buraya gelip anne babaların feryadını duymadınız. Anne ve babaların çocuklarını bizzat dağa HDP tarafından götürüldüğünü ağzımızdan duyun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz? Konu HDP olunca susuyorsunuz. Biraz elinizi vicdanınıza koyun. Bizim burada amacımız sadece çocuklarımızı istemektir. 8-9 yaşındaki çocukları kandırmışlar dağa götürmüşler. Biz buraya gelmeyelim de nereye gidelim? Askeri, polisi ve öğretmeni gözünü kırpmadan şehit eden bir terör örgütü yok mu? Bu HDP’de o terör örgütünün sağ kolu değil mi? Bunlar beraber değil mi? Ha HDP ha PKK değişen bir şey yoktur. Neden susuyorlar. Anne ve babalar olarak destek istiyoruz. Bu sıcak altında da eylemimizi devam ettiriyoruz" dedi.

Diyarbakır’da 5 Mayıs 2019’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Yusuf için 3 Eylül 2019’da HDP binası önüne gelerek, oturma eylemini sürdüren baba Celil Begdaş ise çocuklarını HDP’den alıncaya kadar asla ama asla HDP il binası önünde ayrılmayacaklarını ve çocuklarını alıncaya kadar eylemlerinde kararlı olduklarını söyledi.

Yapılan açıklamanın ardından aileler, ’Kahrolsun HDP ve PKK’ sloganları atarak eylemlerine kaldıkları yerden devam etti.