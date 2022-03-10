Evlat nöbetindeki ailelerden ’CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun ailelerle görüştü’ haberine tepki

CHP Genel Merkezinden dün akşam Diyarbakır’a giden Kılıçdaroğlu’nun, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan bazı ailelerle, Diyarbakır Öğretmen Evi’nde bir araya geldi açıklamasına aileler sert tepki göstererek basın açıklamasında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi 920’nci gününde de devam ediyor. Dün akşam Diyarbakır’a gelen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarıyla birlikte Öğretmen Evi’nde kalan birkaç aile ile görüştü.

CHP’den yapılan açıklamada, “Dün akşam Diyarbakır’a giden Kılıçdaroğlu’nun, HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan bazı ailelerle, Diyarbakır Öğretmen Evi’nde bir araya geldi.” Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraflar paylaşıldı. Aileler, Kılıçdaroğlu’nun kumpasına geldiklerini, kendisini HDP İl Başkanlığı önünde beklediklerini açıklayarak sert tepki gösterdi.

Kardeşi için evlat nöbetinde olup aileler adına basın açıklamasında bulunan Ruken Canbey, bugün Kemal Kılıçdaroğlu’nun Diyarbakır’da olduğunu ve birçok yeri ziyaret ederken anneler olarak 3 yıldır Kılıçdaroğlu’nu çadıra beklediklerini söyledi.

“Aileler olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu protesto ettik”

Kılıçdaroğlu, Diyarbakır’a gelmeden önce CHP’li yetkililerin kendileriyle iletişime geçtiğini ifade eden Canbey, “Bize dediler ki, sizinle otelde görüşebilir miyiz? Otelde kemal Kılıçdaroğlu sizin dertlerinizi dinlesin diye bizimle iletişime geçtiler ve dün gece Kemal Kılıçdaroğlu otelimize baskın yapar gibi giriş yaptı. Biz aileler ile görüşmek istediğini söyledi. Biz aileler olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu protesto ettik. Senin bizimle iletişime geçeceğin yer otel değil HDP il binasıdır, dedik” dedi.

“Bize, arkadaşlarımıza kumpas kurdular”

Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşmek için inmediklerini belirten Canbey, “İki arkadaşımızı gönderdik. Talebimizi onlara iletmesini söyledik. Onlar da bize kumpas hazırlayıp arkadaşlarımıza kumpas hazırlayıp görüntü aldılar ve sanki Kemal Kılıçdaroğlu bizimle, ailelerle görüşmüş, bizim sorunlarımızı, bizim taleplerimizi dinlemiş gibi gösterdiler ve o şekilde basına yaydılar. Ben burada Kemal Kılıçdaroğlu’a sesleniyorum. Diyarbakır’da bütün STK’larla, diğer siyasi partilerle, HDP temsilcileri ile görüştün bu çadıra, HDP Diyarbakır il binası önüne gelmedin. Neden gelmedin? Çünkü sen ortaklarından korkuyorsun. Çünkü sen HDP’nin maşası haline gelmişsin. Biz seni buraya HDP Diyarbakır il binası önüne bekliyoruz. Otele beklemiyoruz. Bizim çocuklarımızın kaçırıldığı yer burası. Otel değil. Görüşeceğimiz, sorunlarımızı anlatacağımız yer burası. Burada 260 ailenin çocuğu HDP il binası tarafından kaçırıldı. Buraya gel, bizi burada dinle. Demokrasi diyorsun sabahtandır. Diyarbakır’ın her yerinde hak hukuk adalet, demokrasi diyorsun bunlara uyuyorsan gelirsin burada ailelerin talebini, bizlerin talebini dinlersin” diye konuştu.