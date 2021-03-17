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Evlat nöbetindeki ailelerden Almanya’da eylem yapan Maide Türemiş’e destek

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti eylemi 562’nci gününe girdi. Almanya’da evladı için nöbet tutan Maide Türemiş’le görüntülü görüşen aileler Türemiş’i yalnız bırakmadı. Türemiş, ailelere destekleri için teşekkür ederek, "Almanya terör örgütlerine destek veriyor, o yüzden yanımda değiller. Açık açık destek vermeseler de yine de destek veriyorlar. HDP’nin de komple kapatılması lazım. Çünkü bu parti, gençleri dağa gönderip ölümlerine neden oluyor" dedi.

Asayiş 17.03.2021, 15:06
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Evlat nöbetindeki ailelerden Almanya’da eylem yapan Maide Türemiş’e destek

Çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan ailelerin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti eylemi 562’nci gününe girdi. Almanya’da evladı için nöbet tutan Maide Türemiş’le görüntülü görüşen aileler Türemiş’i yalnız bırakmadı. Türemiş, ailelere destekleri için teşekkür ederek, "Almanya terör örgütlerine destek veriyor, o yüzden yanımda değiller. Açık açık destek vermeseler de yine de destek veriyorlar. HDP’nin de komple kapatılması lazım. Çünkü bu parti, gençleri dağa gönderip ölümlerine neden oluyor" dedi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından zorla dağa kaçırıldığı iddia edilen ailelerin eylemi 562’inci gününde de sürerken evlat nöbetindeki aileler Almanya’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Nilüfer Türemiş’in annesi Maide Türemiş ile cep telefonu üzerinden görüntülü görüştü. Görüntülü olarak aileler ile görüşen Maide Türemiş, Diyarbakır ve Türkiye’nin farklı bölgelerinde eylem yapan, çocuklarını terör örgütü PKK’dan isteyen ailelerin kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür ederek, "Almanya terör örgütlerine destek veriyor o yüzden yanımda değiller. Açık açık destek vermeseler de yine de destek veriyorlar. HDP’nin de komple kapatılması lazım. Çünkü bu partinin gençlerin dağa gönderip ölümüne neden oluyor ise ve Kürtlere en büyük zararı veriyorsa o zaman böyle bir partinin yaşaması caiz değildir. Sizlerin bana destek vermeniz beni çok duygulandırdı ve onurlandırdı. Çok teşekkür ederim ve Allah tez vakitte çocuklarımızı kavuşmayı nasip etsin" dedi.

Aileler Maide Türemiş ile telefonla görüştükten sonra HDP Diyarbakır il binası önünde toplanarak açıklamada bulundu. Aileler adına açıklama yapan evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın, DEVA Partisi, İYİ Parti ve CHP’ye, "Yanımızda mısınız, karşımızda mısınız" diye sordu.

“Biz Maide annemizin yanındayız”

Acılı baba Aydın, bugün Diyarbakır il başkanlığındaki nöbetlerinin 562’nci günü olduğunu söyledi. Aydın, "Aileler, başta Diyarbakır olmak üzere Hakkari Şırnak, Van ve İzmir’de nöbet tutuyor. O hain örgüt sadece Türkiye’den değil başka ülkelerden de evlatları kandırarak ailelerden koparmaktadır. Bugün Almanya’da kızı Nilüfer için Maide annemiz nöbet tutuyor, Almanya’dan bize destek oluyor. Biz Anneler günden güne güçleniyoruz HDP ve PKK her geçen gün güç kaybediyor" diye konuştu.

"Deva partisi, İyi parti ve CHP, yanınızda mısınız karşımızda mısınız"

"Nöbetimizin başladığı günden beri Türkiye’nin dört bir yanından bize destek veren, arkamızda duran gazetecilere, siyasilere, ünlülere, derneklere ve hatta yurtdışından gelen binlerce insana buradan teşekkür ediyoruz. Yanımızda olduklarını gösterdiler" diyen Aydın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama bizi görmezden gelenler sesimizi durmayanlar da var. Buradan İYİ Parti, DEVA Partisi ve CHP seslenmek istiyoruz, binlerce insan HDP-PKK karşısındaki Diyarbakır annelerine, bu mücadelede hain işbirliği tarafına değil, bizlerin tarafını seçtiklerini, karşımıza değil yanımızda olduklarını gösterdiler. Ey İYİ Parti, ey DEVA Partisi, ey CHP, 562 gündür bu mücadeleyi görmezden geliyorsunuz. Ama konu HDP olunca ’Selahattin Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır’ açıklamaları yapıyorsunuz. Peki neden bizim çocuklarımızın özgürlüğünde de yanımızda olmuyor, açıklama yapmıyorsunuz. Net bir şekilde tarafınızı belli edin. Biz sizin niyetinizi biliyoruz ama yine de soruyoruz yanınızda mısınız karşımızda mısınız? Bizler evlat nöbetinde olan aileler olarak bunlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz."
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