Evlat nöbetindeki aileler, HDP’lilerin kendi çocuklarını dağa götürmeleri için çağrıda bulundu

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin Diyarbakır’da HDP il binası önündeki evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor. Aileler, HDP’lilere kendi çocuklarını dağa götürme çağrısında bulundu.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önünde kurdukları çadırda evlat direnişi bin 308 gündür aralıksız sürüyor.

HDP’lilerin 2014 yılında oğlu Yusuf Ödümlü’yü dağa götürdüğünü öne süren baba Nurettin Ödümlü, 4 senedir çadırda evladını beklediğini söyledi. Ödümlü, “HDP, bizim çocuklarımızı getirsin. HDP, askeri, polisi öldürmek, devleti bölmek istiyorsa kendi evladını dağa götürsün” dedi.

Kütahya’dan Diyarbakır’a gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent, kızını almadan buradan gitmeyeceğini dile getirdi. Kızın oralara layık biri olmadığını aktaran anne Levent, “Fadim’mi bırakın, o kirli ellerinizi onun üzerinden çekin. Fadime’mi çok özledim. Kızım, eğer beni görüp, duyuyorsa kaç gel yavrum” ifadelerinde bulundu.