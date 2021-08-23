Evlat nöbetindeki aileler gece nöbetine başladı, 3 Eylül’de herkesi davet etti

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti korona virüse rağmen 720. gününde devam ederken, aileler gece nöbetine de başladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP İl Binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 720’inci gününde gece nöbetine başladı. Hacire Akar’ın 2 yıl önce 22 Ağustos’ta teröristler tarafından kaçırıldığını öne sürdüğü oğlu Mehmet için HDP İl Binası önünde başlattığı ve 3’üncü gününde oğlunun güvenlik güçlerine teslim olmasıyla sonlandırdığı eylemin yıl dönümünde, aileler, çocuklarına kavuşana kadar eylemlerini sürdürecek. Akar’ın ardından, 3 Eylül’den itibaren HDP İl Binası önüne gelerek oturma eylemine başlayan ve sayıları 233’e ulaşan aileler, 3’üncü yılda eylemlerine gece de devam etme kararı aldı.

Aileler bu gece bir araya gelerek HDP Diyarbakır İl Binası önünde eyleme başlayarak tüm dünyaya 3 Eylül’de destek vermeleri için çağrıda bulundu. Aileler adına açıklama yapan ve geçtiğimiz günlerde evladına kavuşan Ayşegül Biçer, vicdana davet ederek çığlıklarının yükselmesi için 3 Eylül gününü işaret etti. Biçer, “Bugün yeni bir eylem başladı, neden yeni bir eylem artık gece nöbetlerimiz başladı. 3 Eylül 2021’de 3. yıla gireceğiz, evlatlarımız için mücadele veriyoruz, bugün 720 gündür bu aileler burada. Buradan tüm anne ve babalara çağrı yapmak istiyoruz. Gelin hakkınızı isteyin, çünkü biz hakkımızı istedik 31 tane evladımıza kavuştuk. 234 aile ile devam eden bu eylem Allah’ın izniyle büyüyecek, çünkü bir çığlıkla başlayıp, çığ gibi büyüdü. Allah’ın izniyle her geçen gün daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Buradan çağrıda bulunuyoruz, 3 Eylül 2021’de sabah saat 10 civarlarında kim PKK’ya ‘Hedi bese’ demek istiyorsa yanımıza gelsin. Bu anne ve babalar sadece kendi evlatları için nöbet tutmuyorlar. 3 yıla yakın süredir Türkiye’nin bekası birlik ve beraberliğimiz içinde mücadele ediyoruz. Allah rıza için artık bu sanatçılar, akademisyenler, bu insan ve çocuk hakları savunucuları artık bu aileleri görsünler. Bütün siyasi partilere de buradan çağrı yapıyorum. Gelip bu anne ve babaların feryadını dinleyin. Bunlar kendi hakkını istiyor. Sözde Mecliste Kürtlerin hakkını savunduğunu söyleyen HDP, 720 gündür burada feryat eden anne ve babaları gördü, ama duymamazlıktan geldi. Ben evladına kavuşan anne olarak diyorum ki buradayım, sonuna kadar anne ve babalara destek vereceğim. PKK bitinceye kadar, HDP yıkılıncaya kadar ben buradayım ve ailelerin yanındayım. Bizi görmeyen ve duymayanları vicdan ve merhamete çağırıyoruz. 3 Eylül’de herkesi buraya davet ediyoruz” dedi.