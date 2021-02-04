Evlat nöbetindeki aileler, çocuklarını PKK’dan almakta kararlı

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlatılan evlat nöbeti eylemi 521’nci gününe girdi.

Diyarbakır’da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019’da başlattığı oturma eylemi, 521’nci gününde de devam ediyor. 521 gündür HDP önünde evlat nöbetinde olan ve Kars’tan oğlu Faruk için Diyarbakır’a gelen anne Rahime Taşçı, 15 yaşındaki oğlu Faruk’un 7 yıl önce sabah evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek, oğluna dön gel çağrısında bulundu.

Oğluna seslenerek teslim olması isteyen anne Taşçı, "Oğlum neredeysen geri gel. Babanı ve bizleri tek bırakma. Nerede olursan ol ben peşinden gelirim ve seni geri getiririm. Sadece bir telefon aç oğlum. 7 yıldır yoksun. Dön gel oğlum. Bak 23 ailenin evladı geri geldi sende dön gel oğlum" diye konuştu.