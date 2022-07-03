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Evlat nöbetindeki aileler çocuklarından haber bekliyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 35 gündür sürüyor.

Asayiş 03.07.2022, 14:23
Evlat nöbetindeki aileler çocuklarından haber bekliyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 35 gündür sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP İl binası önünde başlattığı oturma eylemi bin 35’inci gününde de devam ediyor.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 2013’te dağa kaçırılan kızı Zübeyde Koç için eyleme devam eden anne Esmer Koç, yüzde 40 işitme engelli ve ayağından ameliyatlı kızının daha 15 yaşındayken HDP ve PKK tarafından dağa götürüldüğünü öne sürdü. 9 senedir evladından uzak olduğunu aktaran Koç, “3 senedir biz bu kandilin kapısının önündeyiz. Evlatlarımızı istiyoruz. Kızımdır, canımdır, ciğerimdir. 9 senedir evlat acısını çekiyorum. Artık yeter, evlatlarımız versinler. Dün de bu çadırdan iki ailemizin çocuğu geldi. Güvenlik güçlerine teslim oldu. Çok sevindik, çok mutlu olduk” dedi.

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