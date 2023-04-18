Evlat nöbetinde olan aile sayısı 358’e yükseldi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat direnişi sürerken, nöbete bir aile daha katıldı.

3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin HDP il binası önündeki evlat nöbeti bin 324’üncü gününde kararlılıkla devam ediyor. Ailelerin evlat direnişi aralıksız sürerken, bir ailenin daha nöbete dahil olmasıyla sayı 358’e yükseldi.

Oğlu Azad’ın 17 yaşındayken Diyarbakır’dan kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten anne Hava Aslan ve dayısı Mehmet Emin Aslan, gazetecilere açıklamalarda bulunmak istemezken, oturma eylemine katıldıklarını ifade etti.

Öte yandan ailelerin evlat nöbeti bin 324’üncü gününde çadırda devam ederken, çocuğunun HDP aracılığıyla kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren Rahime Taşçı, oğlu Faruk Taşçı’ya ‘teslim ol’ çağrısında bulundu.

Taşçı, “4 senedir Diyarbakır’da oturma eylemi yapmaktayım. Ramazan Bayramı geldi, yine oğlum gelmedi. Oğlum lütfen gel, çifte bayram yapalım seninle. Kardeşlerin hepsi sana hasret kaldı. Artık gel, ailecek çifte bayram yapalım. 10 senedir ben ne bayram gördüm ne seyran. Oğlum eğer sesimi duyuyorsan gel, devletimize teslim ol” dedi.