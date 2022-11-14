Evlat nöbetinde olan aile sayısı 331’e yükseldi

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını iddia eden Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ederken bir aile daha oturma eylemine katılmasıyla aile sayısı 331’e yükseldi.

3 Eylül 2019 yılında Diyarbakır’da terör örgütü PKK mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri sürerek HDP il binası önünde oturma eylemini başlatan Diyarbakır annelerinin sayısı bin 169’uncu gününde yeni bir ailenin daha katılımıyla 331 oldu.

Erzurum’dan Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine dahil olan anne Hacer Çögender, evladı Muhammed Sarı’yı almadan bir yere gitmeyeceğini belirtti. Oğlu Muhammed’in 14 yaşındayken 2014 yılında HDP aracılığıyla dağa kaçırıldığını ileri süren anne Çögender, “Yavrum için evlat nöbetine geldim. Oğlumu HDP dağa kaçırdı. Daha 14 yaşında çocukken kandırıp dağa götürdüler. Ben yavrumu HDP’den istiyorum. Oğlumu geri bana getirsinler. Ben sürekli onlara beddua edeceğim. Benim yüreğimi yaktılar, onlarınki de yansın. Ben rahatsızım, yoksa kuru betonda yatar yavrumu beklerim. Günler, haftalar ve aylar geçse de oğlumu beklerim. Ben hakkım olanı istiyorum. HDP’den başka bir şey istemiyorum. Sadece ciğerimi istiyorum. Yüreğimdeki acının hakkı muhakkak sorulur onlardan. Oğlum eğer beni görüyorsan, biraz da olsun annelik hakkım üzerinde var ise dönmeni istiyorum” dedi.