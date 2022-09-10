Evlat hasreti çeken anne Küçükdağ: "Sana kefen değil damatlık giydirmek istiyorum"

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini bin 104. gününde kararlılıkla sürdürüyor. 8 yıldır evladından haber alamayan anne Kamile Küçükdağ, "Sana kefen değil damatlık giydirmek istiyorum" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 104’üncü gününde de devam ediyor. Evlat nöbetindeki anne Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana’da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için nöbetine devam ettiğini belirterek oğlu gelmeden eyleme son vermeyeceğini aktardı. Küçükdağ, “8 yıldır oğlum gideli evlat hasretiyle yanıyorum. Biz burada siyaset yapmıyoruz, çocuklarımızı istiyoruz. Canımızdan can kopardılar, Allah kimsenin ciğerini yakmasın, bizim ciğerimizi bizden alanların ciğerini yaksın. Benim oğlum kendi isteğiyle gitmedi zorla götürdüler. Oğlum sen beni duyuyorsan kaç gel teslim ol, bak 37 kişi teslim oldu. Yalan söylüyorlar, kandırıyorlar bizden soğutup ceza var diyorlar yalan herkes evinde. Sana kefen değil damatlık giydirmek istiyorum. Sen evde olmuş olsaydın evlenip çocuk sahibi de olmuş olurdun. Artık kaldıracak gücüm yok diri diri gömüldük” dedi.