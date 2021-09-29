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Evlat hasreti çeken anne Güger: “Devletten ona zarar gelmez, bir an önce kendini o bataklıktan kurtarsın”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 758. gününde de devam ediyor.

Asayiş 29.09.2021, 12:19
Evlat hasreti çeken anne Güger: “Devletten ona zarar gelmez, bir an önce kendini o bataklıktan kurtarsın”

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 758. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 758. gününde de sürüyor. 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen Doğan Güger için eyleme katıldığını belirten anne Sultan Güger, çocukları gelinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti. Güger, "Benim oğlum kandırılarak dağa çıkartıldı. 6 yıldır onun izini sürüyorum ve hasretiyle yanıyorum. Ant içtim geldiği gün ayağının altını öpeceğim. Hepimiz çok özledik bir an önce gelip teslim olsun, devletten ona zarar gelmez. Devlete güvensin teslim olsun, bir an önce kendini o bataklıktan kurtarsın” dedi.

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