Evlat direnişi devam ediyor, eylem bin 24. gününde

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP Diyarbakır il binası önündeki evlat nöbeti bin 24. gününde devam ediyor.

Çocuklarının bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlatılan oturma eylemi bin 24. gününde. Tüm olumsuz şartlara, teröristlerin ve uzantılarının tehditlerine rağmen aileler eylemden vazgeçmezken, Ege Üniversitesi gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisiyken 21 Mart 2015’te terör örgütü tarafından dağa kaçırılan oğlu Mehmet (22) için oturma eylemine başlayan anne İmmihan Nilifırka, oğluna teslim olması çağrısında bulundu. Evlatlarını almadan eylemlerini bırakmayacağını kaydeden anne Nilifırka, "Biz burada evlat nöbeti tutuyoruz anne ve babalar olarak. Evlatlarımız gelmeyene kadar buradan kalkmayacağız ve burayı terk etmeyeceğiz. Biz HDP ve PKK’dan yavrularımızı istiyoruz, kirli ellerini çocuklarımızın üstünden çeksinler. Madem iyi bir yerse kendi çocuklarını göndersinler. Mehmet’im beni görüyor ve duyuyorsan dön gel, ceza yok sizi korkutuyorlar teslim ol” dedi.