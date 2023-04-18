Evinin zilini çalan siyahi çocuğu vuran zanlı yeniden gözaltında

ABD’de yanlış evin zilini çalan 16 yaşındaki siyahi çocuğu silahla vuran 84 yaşındaki ev sahibi, yeniden gözaltına alındı.

ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan Kansas City’de 13 Nisan’da kardeşlerini arkadaşının evinden almaya gittiği sırada yanlış zili çaldığı için 16 yaşındaki siyahi Ralph Yarl’ı vurarak yaralayan 84 yaşındaki ev sahibi Andrew Lester, hakkındaki suçlamaların ardından yeniden gözaltına alındı.

Birinci derece saldırı ve silahlı suç eylemi ile suçlanan Lester’in polis merkezine gelerek teslim olduğu ifade edildi. Lester’in hakim karşısına çıkana kadar veya kefalet ödeyene kadar Clay County Gözaltı Merkezinde tutulacağı bildirildi. Lester, suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Lester, evinin zilini çalan Yarl’ı başından ve kolundan vurarak yaralamış, gözaltına alınmasının ardından 16 Nisan’da serbest bırakılmıştı. Lester’in serbest bırakılmasının ardından protestolar patlak vermiş, bazı göstericiler Lester’in evine saldırmıştı. Lester, polise verdiği ilk ifadesinde Yarl’ı vurduğunu kabul etmiş, "evine girilmeye çalışıldığı düşüncesiyle 2 el ateş ettiğini" söylemişti.

Savcılar, saldırının "ırkçı motivasyonlarla" gerçekleşmiş olabileceği belirtmiş fakat Lester’e nefret suçu yöneltilmemişti.