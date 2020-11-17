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Evinin önünden pusu kurulan kişi tabancayla vuruldu

Adana’da evinin önünde pusu kurulan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Asayiş 17.11.2020, 01:26
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Evinin önünden pusu kurulan kişi tabancayla vuruldu

Adana’da evinin önünde pusu kurulan bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucunda yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, marke sahibi olan Serdar P. (35) oturduğu müstakil evine geldi. Serdar P. içeri gireceği sırada kimliği belirlenemeyen 2 kişinin pususuna yakalandı. Kimliği belirlenemeyen şahıslar tabanca ile defalarca ateş açtıktan sonra motosiklete binip olay yerinden kaçtı.

Bacağından yaralanan Serdar P. yakınları tarafından Adana Şehir Hastanesine götürüldü. Polis olay yerinde bulunan 5 boş kovanı inceledikten sonra emniyete götürdü. Olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalama çalışmaların devam ediyor.
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