Evinin önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü

Burdur’un Bucak ilçesi Karaaliler köyünde çiftçilik yapan Gökhan Tonbak, evinin önünde gece vakti kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, gece yoldan geçen iki kişi tarafından Gökhan Tonbak’ın (38) hareketsiz halde yatarken görülmesi üzerine ortaya çıktı. Kanlar içinde yere yığılan Tonbak, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

Gece yaşanan olaydan bir süre sonra yoldan geçen iki kişi, Gökhan Tonbak’ın kanlar içinde yatar görüntüsünü fark etmeleri üzerine Durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Tonbak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ayrıntılı çalışmasının ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan inceleme sonucu, Tonbak’ın domuz kurşunu ile vurularak öldürüldüğü kaydedildi. Korkunç cinayetin ardından jandarma ekipleri cinayet zanlılarının belirlenip yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki iş yeri ve ve kent güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Bir şüpheli gözaltında

Olay yerinde inceleme yapan Bucak İlçe Jandarma Karakoluna bağlı timler, yaptıkları incelemenin ardından İ.Ü. adlı kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği belirtildi.