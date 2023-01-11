Evinin iki odasını uyuşturucu imalathanesine çevirdi

Antalya’da evinde uyuşturucu madde yetiştiren şüpheliye operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 ayrı odada 70 kök Hint keneviri, 28 paket esrar ele geçirildi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde M.G.’nin evinde uyuşturucu madde imal ettiği bilgisi üzerine Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri adrese operasyon düzenledi. Aşağı Pazarcı mahallesinde bulunan ikamete düzenlenen operasyonda narkotik madde arama köpeği Pars ile yapılan aramalarda iki odada uyuşturucu madde yetiştirildiği belirlendi. Aramalar sonucunda 70 kök Hint keneviri, 28 paket esrar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama suçundan gözaltına alınan M.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.G, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.