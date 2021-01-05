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Evinin çatısından düşen genç hayatını kaybetti
Kütahya’nın Simav ilçesinde, çatıdan evinin balkonuna inmeye çalışırken düşen 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Asayiş 05.01.2021, 12:30
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Kütahya’nın Simav ilçesinde, çatıdan evinin balkonuna inmeye çalışırken düşen 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre kaza, Fatih Mahallesi’ndeki evinde iş yerinin anahtarını unutan plastik doğrama ustası Harun Coşkun (28), çatıdan 4’üncü kattaki evinin balkonuna inmeye çalışırken dengesini kaybedip düştü. 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Simav Doç.Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Coşkun’a ilk müdahale yapılarak Uşak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Evli ve 1 çocuk babası Coşkun 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küplüce Köyü kabristanında, ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
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