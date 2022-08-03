Evinin balkonunda tüfekle öldürüldü

Samsun’da bir kişi evinin balkonunda tüfekle vurularak olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’,un 19 Mayıs ilçesinin Yeni Mahalle İsmet İnönü Caddesi ’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamdi Orta (57) birinci kattaki evinin balkonunda bulunduğu sırada tüfekle açılan ateş sonucu yüzünden vurularak ağır yaralandı. Orta, olay yerinde hayatını kaybetti. Hamdi Orta’nın cesedi sabah saat 05.00 sıralarında bulundu. Kimliği belirsiz silahlı saldırgan kaçtı. Vatandaşlar gece 03.30 gibi silah sesi duyduklarını ileri sürdüler. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.