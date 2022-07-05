Trabzon’da jandarma ekiplerince evinin bahçesinde kenevir yetiştiren yaşlı adam yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Timlerinin yaptığı saha ve istihbarı çalışmalar sonucu Arsin ilçesindeki Yeşilyalı Mahallesinde yaşayan A.E (71) isimli şahsın evinde ve eklentilerinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve kenevir ektiği tespit edildi. Narkotik timleri ve Arsin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 32 kök kenevir bitkisi, 8 gram esrar maddesi, 3 adet 10 gram içime hazır kubar esrar, 1 adet yarı otomatik ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. A.E. isimli yaşlı adam gözaltına alınırken, adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.