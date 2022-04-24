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Taksim Metro İstasyonu’nda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Evinin avlusunda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Samsun’da bir kişi, evinin avlusunda tüfekle kafasına vurulmuş halde ölü bulundu.
Asayiş 24.04.2022, 22:10
Samsun’da bir kişi, evinin avlusunda tüfekle kafasına vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, Samsun’un Salıpazarı ilçesi Avut Mahallesi Tepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenel Akay (54) evinin avlusunda kafasından tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olay jandarmaya haber verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.