Evini yaktı, mahalleyi sokağa döktü

Antalya’da bir apartmanın giriş kat dairesinde ev sahibi şahıs, iki kez yangın çıkarınca bina sakinleri isyan etti. Mahalleliyi sokağa döken yangında, dumandan etkilenen ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 15.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi 228 Sokak’taki bir apartmanın giriş kat dairesinde çıktı. Yalnız yaşayan Veysel Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle iddiaya göre evinde yangın çıkardı. Binadan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, ilk olarak evde yoğun duman altında kalan Veysel Y.’yi kurtardı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Veysel Y., daha sonra hastaneye sevk edildi. Dumanın üst katlara çıkması nedeniyle bina sakinleri büyük korku yaşadı. Dumandan balkona çıkan bir kadın, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından aşağı inebildi. Yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi. Sokağa dökülen mahalle sakinlerinden bir kadın ise yaşananlar karşısında gözyaşlarına boğuldu.

"Çocuklarımız var tedirginiz"

Binada yaşayan Ülfet Işık,” İki seferdir bu olay yaşanıyor. Komşumuz diye seslenmiyoruz ama mahalleyi patlatacak şekilde yangın çıkarıyor. Sürekli ambulansla itfaiyeyi başımıza topluyor. Bu binadan gitmesini istiyoruz. Şahsın geçen yıl annesi vefat etmişti. Annesinin ardından eve kendi yerleşti, ama iki seferdir böyle evi yakıyor. Korkuyoruz haliyle çocuklarımız var tedirginiz. Apartman sakinleri olarak hepimiz tedirginiz” diye konuştu.

"Duman gelmeye başladı"

Balkona çıkan Ümmühan Dinçer, “Merdivenden inmek istedim ama duman gelmeye başladı. Hemen balkona çıktım ve komşularıma seslendim. Aynı evde daha öncede yangın çıkmıştı” dedi.