Evini yakan şahıs dumandan etkilendi
ADANA’DA BİR KİŞİ OTURDUĞU EVİ YANICI MADDE DÖKÜP ATEŞE VERDİĞİ SIRADA DUMANDAN ETKİLENEREK HASTANELİK OLDU. EVDE ÇIKAN YANGIN İSE İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.
Adana’da bir kişi oturduğu evi yanıcı madde döküp ateşe verdiği sırada dumandan etkilenerek hastanelik oldu. Evde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediye Evleri Mahallesi 84043 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yaşar Y. evine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Evden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Bu sıra Yaşar Y. kendi eliyle yaktığı evininden yükselen dumanlardan etkilendi. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.
Evini kundaklayan Yaşar Y. ise dumandan etkilendiği için sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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