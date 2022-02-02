Evini yakan oğlu için “Yakalayın, bırakmayın” diye yalvardı

Eskişehir’de eşiyle kavgalı olduğu ve uzaklaştırması bulunan 21 yaşındaki gencin kaldığı evi yakması sonrasında yetkililere seslenen baba, oğlunun asker kaçağı olduğunu belirterek, yakalanmasını ve bırakılmamasını istedi.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Çetingüç Sokak’ta eşinden ayrı olan iki çocuk babası 21 yaşındaki Mert Ş.E., girdiği bunalım sonucunda bir süre önce kaynanasının, ardından babasının evine de zarar verdi, bugünde kendi evini yaktı. Evden duman çıkması üzerine komşular durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede evin her yanına yayılan yangın, ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

“Oğlum asker kaçağı, madde bağımlısı ve uzaklaştırması var. Tutun geri bırakmayın”

Oğlunun eşi ile sorun yaşadığını ifade eden baba Sezgin Eriç, “Dün ailesinden ayrıldı. Bir ay süreyle uzaklaştırma aldı, ancak üç kez ihlal etti. Kaynanasının evini bastı, bizim evi bastı ve kendi evini kırdı döktü. Üç kez polis ekipleri tarafından ayrıldı. Ama şikayetçi olandan önce eve geliyor. Ben bıktım dayanamıyorum. Gücümüzde kalmadı. En son kendi evini kundakladı. Bizi de yakacaktı. Engelli çocuğum var. İki gün sonra çocuğumun ameliyatı var, hangisiyle uğraşayım. Çocuğum madde bağımlısı, ben tedavisinin yapılmasını istiyorum. Her yere yazı yazdım. Kimse ilgilenmedi. Asker kaçağı kimse ilgilenmiyor” diye yakalanması için yetkililere seslendi.