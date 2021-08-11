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Evini uyuşturucu serasına dönüştürmüş

Tekirdağ’da evinde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen şüphelinin evine polis baskın düzenledi. Baskında plastik kutular ile yoğurt kovalarında yetiştirilen kenevir bitkilerine el konuldu.

Asayiş 11.08.2021, 09:23
Evini uyuşturucu serasına dönüştürmüş

Tekirdağ’da evinde uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen şüphelinin evine polis baskın düzenledi. Baskında plastik kutular ile yoğurt kovalarında yetiştirilen kenevir bitkilerine el konuldu.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde tespit edilen bir ikamette yapılan arama neticesinde saksılara ve plastik kutular ile yoğurt kovalarına ekilmiş vaziyette yaklaşık 10 ila 25 santim boylarında 45 kök Hint keneviri bitkisi, kurutulmuş vaziyette 25 gram Hint keneviri bitkisi, bitki yetiştirmede kullanılan 2 adet üzerinde 19 ampul bulunan kablolar, 1 adet vantilatör ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el koyan polis ekipleri ev sahibi şüpheliyi de ifadesine başvurmak üzere gözaltına aldı.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
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